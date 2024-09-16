Филимонов: если бы душа не болела за российский футбол, я бы помидоры выращивал

Бывший голкипер сборной России Александр Филимонов заявил, что у него болит душа за российский футбол.

— Душа болит за российский футбол?

— Болит, конечно. Если бы не болела, я бы помидоры выращивал, а не воспитывал юных вратарей. Ко мне приходит много ребят, которые, к сожалению, не дорастут до профессионального уровня, но хотя бы на уровне любительского футбола они будут обучены. Смогут мяч поймать, правильно упасть, прыгнуть. Может быть, они вырастут и станут офисными работниками, но любовь к футболу и желание играть останется на всю жизнь. Такое моё желание само по себе не потухнет 100%, но его могут потушить.

Слышал такую фразу, что человек заканчивает с футболом по двум причинам: не может или не хочет. Для себя я вывел ещё третью формулировку — вычеркнули. У меня было несколько ситуаций в жизни, когда есть желание и возможность, но никому не нужен и никуда не зовут. Я и в Узбекистан уезжал, когда в России никому был не нужен, правда, в пляжный футбол немного по другой причине пошёл. Тогда я играл в КФК, но тоже никому нужен не был.

Сейчас у меня есть своё дело, которому я посвящаю всю свою жизнь и, слава богу, не завишу от решений каких-либо руководителей, будь то гендиректор или президент клуба. Сейчас у меня есть желание, возможность, здоровье, да и моё дело нуждается во мне, — сказал Филимонов в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Олегом Лысенко.