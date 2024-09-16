Арбитр Карасёв объяснил, почему чемпионат Саудовской Аравии нельзя сравнивать с РПЛ

Популярный российский футбольный арбитр Сергей Карасёв объяснил, чем отличаются чемпионаты России и Саудовской Аравии.

«Особой специфики в работе в Саудовской Аравии нет. Сейчас там играет много звёзд. Мы эти игры приравниваем к хорошему матчу Лиги чемпионов.

В последнем матче добавили ко второму тайму восемь минут, а сыграли ещё больше, потому что была ещё замена, травма. И на девятой минуте «Аль‑Ахли» пропустил гол, хотя вёл в счёте. Понятно, что у футболистов были резкие эмоции.

Чемпионат Саудовской Аравии нельзя сравнивать с чемпионатом России. Звёзд такого уровня в нашем чемпионате нет. Там у некоторых команд полсостава из людей, которые выигрывали Лигу чемпионов, чемпионаты Европы и мира», — сказал Карасёв в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Карасёв на прошлой неделе работал на матче 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль‑Насром» и «Аль‑Ахли» (1:1).