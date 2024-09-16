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Тульский «Арсенал» дома обыграл «Урал» в матче 10-го тура Первой лиги

Тульский «Арсенал» дома обыграл «Урал» в матче 10-го тура Первой лиги
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Закончился матч 10-го тура нового сезона Мелбет Первой лиги, в котором встречались тульский «Арсенал» и екатеринбургский «Урал». Игра проходила на стадионе «Арсенал» в Туле. В качестве главного арбитра выступил Михаил Черемных. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по московскому времени. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 10-й тур
16 сентября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
1 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Одейинка – 61'    

Единственный гол в матче на 61-й минуте забил полузащитник тульского «Арсенала» Артём Попов, обеспечив своей команде три очка.

«Арсенал» (22) занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги, тогда как «Урал» (18) располагается на второй строчке.

В следующем туре «Арсенал» сыграет с «Балтикой». «Урал» встретится с «КАМАЗом».

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