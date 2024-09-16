Тульский «Арсенал» дома обыграл «Урал» в матче 10-го тура Первой лиги

Закончился матч 10-го тура нового сезона Мелбет Первой лиги, в котором встречались тульский «Арсенал» и екатеринбургский «Урал». Игра проходила на стадионе «Арсенал» в Туле. В качестве главного арбитра выступил Михаил Черемных. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по московскому времени. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 61-й минуте забил полузащитник тульского «Арсенала» Артём Попов, обеспечив своей команде три очка.

«Арсенал» (22) занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги, тогда как «Урал» (18) располагается на второй строчке.

В следующем туре «Арсенал» сыграет с «Балтикой». «Урал» встретится с «КАМАЗом».