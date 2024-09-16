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«Зенит» и ЦСКА интересуются экс-защитником «Локомотива» Мурило — источник

«Зенит» и ЦСКА интересуются экс-защитником «Локомотива» Мурило — источник
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«Зенит» и ЦСКА проявляют интерес к защитнику «Палмейраса» Мурило, который ранее выступал в составе «Локомотива». Об этом на своей странице в социальной сети сообщил журналист Экрем Конур.

По сведениям источника, российские клубы рассматривают возможность сделать предложение по Мурило в районе € 12-14 млн.

Напомним, Мурило перешёл в «Локомотив» из «Крузейро» в 2019 году. За железнодорожников он сыграл 75 матчей и забил пять голов. В составе «Локомотива» защитник стал серебряным и бронзовым призёром чемпионата России, завоевал Кубок России и стал обладателем Суперкубка. 12 января 2022 года стало известно о переходе бразильца в «Палмейрас».

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