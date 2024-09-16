Гришин: Артига не знает, что делать с «Химками» — невозможно тренировать столько игроков

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин высказался о сложной ситуации в «Химках» и проблемах главного тренера команды Франка Артиги, связанных с чрезмерным количеством игроков в составе.

«Для тренера ужасно иметь в составе 32 футболиста, ведь их нужно тренировать. В «Химках» не может идти речь о хорошем тренировочном процессе, ведь невозможно тренировать такое количество игроков. Я давно тренирую 18-20 игроков — хорошее число для тренировок. Как тренировать 32 футболиста? Артига прилично ломает голову над этим, не знает, что ему делать. У него на тренировках всё поле занято футболистами», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.