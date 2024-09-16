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Клубы АПЛ недовольны секретностью расследования дела «Манчестер Сити» — The Telegraph

Клубы АПЛ недовольны секретностью расследования дела «Манчестер Сити» — The Telegraph
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Клубы английской Премьер-лиги выражают недовольство конфиденциальностью, окружающей слушание по 115 предполагаемым нарушениям правил «Манчестер Сити». Об этом сообщает The Telegraph.

Слушание проводится за закрытыми дверьми в соответствии с правилами лиги, и информация о процессе ограничена. Представители клубов считают, что открытое рассмотрение дела могло бы повысить прозрачность и общественное доверие. Спортивные юристы также выступают за проведение публичных слушаний, что, по их мнению, обеспечило бы справедливость и подотчётность всех участников процесса.

Напомним, АПЛ обвиняет «Манчестер Сити» в многочисленных нарушениях финансовых правил, которые, по их утверждению, происходили с сезона-2009/2010 по сезон-2017/2018. Дело включает более 100 эпизодов, в которых клуб якобы предоставлял некорректную информацию о своих доходах, расходах, а также о зарплатах тренеров и игроков.

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