Клубы АПЛ недовольны секретностью расследования дела «Манчестер Сити» — The Telegraph

Клубы английской Премьер-лиги выражают недовольство конфиденциальностью, окружающей слушание по 115 предполагаемым нарушениям правил «Манчестер Сити». Об этом сообщает The Telegraph.

Слушание проводится за закрытыми дверьми в соответствии с правилами лиги, и информация о процессе ограничена. Представители клубов считают, что открытое рассмотрение дела могло бы повысить прозрачность и общественное доверие. Спортивные юристы также выступают за проведение публичных слушаний, что, по их мнению, обеспечило бы справедливость и подотчётность всех участников процесса.

Напомним, АПЛ обвиняет «Манчестер Сити» в многочисленных нарушениях финансовых правил, которые, по их утверждению, происходили с сезона-2009/2010 по сезон-2017/2018. Дело включает более 100 эпизодов, в которых клуб якобы предоставлял некорректную информацию о своих доходах, расходах, а также о зарплатах тренеров и игроков.