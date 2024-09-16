Арбитр Карасёв: никаких проблем в общении с Роналду не возникло

Популярный российский футбольный арбитр Сергей Карасёв высказался об общении с нападающим саудовского «Аль‑Насра» Криштиану Роналду.

«Второй раз встретились с Роналду на поле. Первый раз был, когда он еще играл за «Реал». Никаких проблем в общении не возникло. Как лидер и капитан он хотел понимать логику некоторых решений. Надо было просто с ним поговорить, он нормально все понимал», — сказал Карасев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Карасёв на прошлой неделе работал на матче 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль‑Насром» и «Аль‑Ахли» (1:1).

Ранее Карасёв рассказал, почему чемпионат Саудовской Аравии нельзя сравнивать с чемпионатом России.