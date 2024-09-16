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Ферлан Менди продлит контракт с «Реалом» до 2027 года — Marca

Ферлан Менди продлит контракт с «Реалом» до 2027 года — Marca
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«Реал» Мадрид в ближайшие дни продлит контракт с французским защитником Ферланом Менди. Новое соглашение будет рассчитано до 30 июня 2027 года. Об этом сообщает Marca.

По информации испанского источника, переговоры о продлении контракта велись на протяжении всего лета. Анчелотти лично настаивал на сохранении Менди в команде, несмотря на слухи о возможном приходе Альфонсо Дэвиса из «Баварии».

Официальное объявление о продлении контракта ожидается в ближайшие дни. Менди выступает в составе испанского гранда с лета 2019 года. За этот период он принял участие в 175 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и 10 результативными передачами.

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