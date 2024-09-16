Александр Гришин: Давила не хотел играть за ЦСКА, футбол — это бизнес

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин прокомментировал уход Виктора Давилы из клуба и высказался о трансферной политике армейцев.

«Если Давила не хочет играть за ЦСКА, то правильно сделали, что продали, ведь нельзя заставить футболиста играть. Тем более в этом случае всё устроило ЦСКА и игрока. € 8 млн — это большая сумма. А футбол — это бизнес, и хорошо, что ЦСКА зарабатывает деньги на продаже игроков. Никто не спорит, что Давила — это хороший футболист, но теперь в команду взяли Гуарирапу», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, 15 сентября нападающий Виктор Давила перешёл из московского ЦСКА в мексиканскую «Америку». В текущем сезоне за ЦСКА игрок появился на поле шесть раз и записал на свой счёт два результативных паса. При этом его рыночная стоимость составляет € 5 млн.