ЦСКА летом предлагали подписать Джона Кордобу из «Краснодара»

Заместитель генерального директора московского ЦСКА по спортивным вопросам Евгений Шевелев сообщил о том, что команде в минувшее трансферное окно предлагали подписать нападающего «Краснодара» Джона Кордобу.

– Кордобу нам предлагали [подписать в летнее трансферное окно].

– Я просто не представляю, чтобы в ЦСКА пришёл футболист с зарплатой в € 4 млн.

– Да, это невозможно, — заявил Шевелев в программе «Итоги» на YouTube -канале «Это футбол, брат».

Напомним, в нынешнем сезоне Кордоба принял участие в шесть матчах южан во всех официальных турнирах. Джон записал на свой счёт один забитый мяч и две голевые передачи.