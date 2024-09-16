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ЦСКА летом предлагали подписать Джона Кордобу из «Краснодара»

ЦСКА летом предлагали подписать Джона Кордобу из «Краснодара»
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Заместитель генерального директора московского ЦСКА по спортивным вопросам Евгений Шевелев сообщил о том, что команде в минувшее трансферное окно предлагали подписать нападающего «Краснодара» Джона Кордобу.

– Кордобу нам предлагали [подписать в летнее трансферное окно].

– Я просто не представляю, чтобы в ЦСКА пришёл футболист с зарплатой в € 4 млн.
– Да, это невозможно, — заявил Шевелев в программе «Итоги» на YouTube -канале «Это футбол, брат».

Напомним, в нынешнем сезоне Кордоба принял участие в шесть матчах южан во всех официальных турнирах. Джон записал на свой счёт один забитый мяч и две голевые передачи.

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