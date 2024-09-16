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Аленичев: жалко сборную России — столько летели во Вьетнам и сыграли только один матч

Аленичев: жалко сборную России — столько летели во Вьетнам и сыграли только один матч
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Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался об отменённом матче сборной России.

«У сборной России получилось очень сложное турне. Но а куда нам деваться? Официальных игр нет, надо же с кем-то играть. Уже играли с Кубой, сейчас решили слетать в Азию. Из-за непогоды отменили матч с Таиландом. Честно, матч с Вьетнамом я не смотрел. Думаю, что наши болельщики с малым интересом наблюдали за матчем с Вьетнамом.

Но здесь никого не нужно критиковать — ни РФС, ни тренерский штаб. Нам просто некуда деваться. Даже если есть возможность играть с такими командами, нужно играть! Ребят жалко, что намучились, столько летели во Вьетнам и, к сожалению, сыграли только одну игру», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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