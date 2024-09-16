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«Очень интересен ответ ЭСК». Карпин разместил пост после скандала в матче с «Краснодаром»

«Очень интересен ответ ЭСК». Карпин разместил пост после скандала в матче с «Краснодаром»
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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался об отменённом пенальти в матче 8-го тура РПЛ с «Краснодаром». Встреча завершилась поражением команды Карпина со счётом 0:2.

«Вопрос!

Почему VAR позвал судью на просмотр пенальти?!

Варианты:

1. Рука прижата к телу?

2. Мяч не попал в локоть?

3. Не было движения рукой?

4. Пункты 1, 2, 3 – всё было?!

Очень интересен ответ ЭСК», — написал Карпин в своём телеграм-канале.

На 12-й минуте минувшего матча арбитр Василий Казарцев назначил пенальти в ворота «Краснодара» за игру рукой защитником «быков» Диего Энрике Костой в своей штрафной. Затем судья отменил 11-метровый, определив, что мяч попал в прижатую руку.

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