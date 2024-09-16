«Очень интересен ответ ЭСК». Карпин разместил пост после скандала в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался об отменённом пенальти в матче 8-го тура РПЛ с «Краснодаром». Встреча завершилась поражением команды Карпина со счётом 0:2.
«Вопрос!
Почему VAR позвал судью на просмотр пенальти?!
Варианты:
1. Рука прижата к телу?
2. Мяч не попал в локоть?
3. Не было движения рукой?
4. Пункты 1, 2, 3 – всё было?!
Очень интересен ответ ЭСК», — написал Карпин в своём телеграм-канале.
На 12-й минуте минувшего матча арбитр Василий Казарцев назначил пенальти в ворота «Краснодара» за игру рукой защитником «быков» Диего Энрике Костой в своей штрафной. Затем судья отменил 11-метровый, определив, что мяч попал в прижатую руку.