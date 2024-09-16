Наумов: Дзюба — большой риск для «Акрона», Артём играет в ветеранский футбол

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о переходе Артёма Дзюбы в тольяттинский «Акрон» и оценил его текущее состояние.

«Дзюба — большой риск для «Акрона». Потому что Артём в таком возрасте и состоянии, когда играет в ветеранский футбол. Он может сыграть на чистых мячах, если ему дадут пространство. А в жёсткой борьбе при плотной игре он не сможет себя проявить. Мне кажется, что Артём не совсем готов функционально, потому что он давно не тренировался.

Но Дзюба морально может завести раздевалку. Все видели, как игроки «Акрона» праздновали гол, когда Артём отдал голевую передачу. Он может сплотить коллектив, в этом плане Дзюба является приобретением для «Акрона». Но вряд ли он сильно поможет команде в игровом плане», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.