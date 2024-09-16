«Это его прожиточный минимум». Ринат Билялетдинов — о дебюте Дзюбы за «Акрон»

Бывший тренер московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился мнением о первом матче Артёма Дзюбы за тольяттинский «Акрон». Новая команда нападающего разгромила подмосковные «Химки» во встрече 8-го тура чемпионата России со счётом 3:0.

«Дзюба делал, что умеет: прикрывал мяч, придерживал. Но это его прожиточный минимум, его сильные стороны. В моменте он открылся, утащил игрока, отдал. От мастерства идёт определённое спокойствие. Делал всё грамотно и хорошо, но это было в концовке, оставалось играть не так много. Пока рано говорить о степени готовности Дзюбы.

Мы ещё держим в голове прежние заслуги Дзюбы, всё-таки он забил 160 голов в чемпионате. Вспоминаем его образца 2018 года. Конечно, это обманчиво, потому что годы берут своё. Но он приносит моральный дух команде. На идеальный уровень он уже вряд ли выйдет, однако он способен приносить пользу. Меня не удивило, что Дзюба сразу же в первом матче вышел на поле. Реакция и запал у него есть», — приводит слова Билялетдинова Legalbet.

Дзюба присоединился к «Акрону» в статусе свободного агента. Минувшим летом у нападающего истёк контракт с московским «Локомотивом».