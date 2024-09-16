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Скандальный игрок «Валенсии» Мир принял решение клуба применить к нему санкции — AS

Скандальный игрок «Валенсии» Мир принял решение клуба применить к нему санкции — AS
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Нападающий «Валенсии» Рафаэль Мир согласился с наложенной на него клубом экономической санкцией за нарушение дисциплины и завершил разбирательство. Об этом сообщает AS.

По информации источника, Мир принял дисциплинарное наказание, назначенное «Валенсией» за нарушение дисциплины в ночь на 1 сентября. Клуб оштрафовал игрока на сумму в размере от 7 до 25% его месячной зарплаты. В дополнение к штрафу Мир пропустит два матча по решению главного тренера команды Рубена Барахи, один из которых он уже отбыл.

Ранее сообщалось, что 27-летний нападающий был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в осуществлении сексуального насилия в отношении двух девушек. На текущий момент Мир ожидает момента, когда он предстанет перед судом, чтобы дать показания.

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