В ЦСКА объяснили, почему Помазун был отстранён от команды

Заместитель генерального директора московского ЦСКА по спортивным вопросам Евгений Шевелёв прокомментировал решение отстранить от команды голкипера Илью Помазуна за слова о готовности перейти в «Спартак».

«История не очень красивая. Интервью было, когда он был ещё игроком «Урала», 5-6 месяцев назад. Был неправильный тайминг этих слов, за день до закрытия трансферного окна, после того как нам агент Ильи всё лето рассказывал, что они уйдут в сильный европейский клуб. Или было неправильно подобрано время публикации. Важно, что это было перед игрой с «Зенитом». Это было просто невовремя. Думаю, время лечит, это всё полечится», — заявил Шевелёв в программе «Итоги» на YouTube-канале «Это футбол, брат».

Напомним, о готовности перейти в «Спартак» Помазун рассказал в интервью Нобелю Арустамяну.