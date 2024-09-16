В ЦСКА рассказали, из-за кого Виктор Давила покинул клуб

Заместитель генерального директора московского ЦСКА по спортивным вопросам Евгений Шевелёв сообщил, что нападающий Виктор Давила покинул клуб из-за жены.

«Он не приехал на сборы. Буквально в аэропорту его жена развернулась и сказала: «Я в эту Россию никогда в жизни не поеду». Это было ещё в июле. Он не вылетел на сборы. Ему клуб дал 48 часов, чтобы он на сборах появился. Жена с ним не полетела.

Одной из причин [по которой жена Давилы не хотела в Россию] был «Крокус». Они как раз там жили где-то недалеко, что ей до сих пор снится этот теракт, они чуть ли не за полчаса до этого в «Крокусе» были. Это можно понять, никаких вопросов к жене нет. Мы пошли навстречу, обо всём договорились», — заявил Шевелёв в программе «Итоги» на YouTube-канале «Это футбол, брат».

15 сентября Виктор Давила перешёл из московского ЦСКА в мексиканскую «Америку».