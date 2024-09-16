Джуд Беллингем отреагировал на фото Хабиба Нурмагомедова с футбольного поля

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем отреагировал на пост бывшего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова. Ранее россиянин опубликовал фотографию с празднованием хавбека сборной Англии.

Фото: Скрин из соцсетей

Беллингем перешёл в мадридский клуб из дортмундской «Боруссии» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 43 матчах, в которых отметился 23 голами и 14 результативными передачами. В общей сложности полузащитник провёл на поле 3733 минуты. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

Хабиб на профессиональном уровне провёл 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. В октябре 2020 года в Абу-Даби состоялся последний бой Хабиба Нурмагомедова в UFC против американского бойца Джастина Гэтжи на турнире UFC 254. Хабиб одержал победу удушающим приёмом.