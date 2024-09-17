Игрок «Динамо» Мх Ангбан: Касинтура сумеет выступать в топ-клубах

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Викторьен Ангбан высказался о своём партнёре по команде Эгаше Касинтуре, отметив его высокий уровень игры и потенциал для перехода в один из топ-клубов страны.

— Эгаш – топ-игрок, он хорошо начал сезон, он важен для нас. Надеемся, что в скором времени он вернётся на поле и поможет нам в сезоне.

— Он готов к топ-клубу?

— 100%. Если он так же будет продолжать развиваться, то, конечно, он сумеет заиграть в больших клубах, — приводит слова Ангбана интернет-портал «РБ Спорт».

С 2021 года Эгаш Касинтура играет в России, начав с клуба «Уфа», а с 2023 года перешёл в махачкалинское «Динамо». До этого он выступал за мини-футбольный клуб «Новая генерация» из Сыктывкара.