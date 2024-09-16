Арбитр Федотов оценил судейство в матче «Спартака» с махачкалинским «Динамо»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал работу арбитра Павла Кукуяна в матче Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и махачкалинским «Динамо», отметив ключевые моменты встречи. Игра закончилась ничейным результатом. Итоговый счёт — 1:1.

«Очень сложная игра для Кукуяна. Видно, что он волновался: сначала дал побороться, потом начал успокаивать и давать жёлтые. Удаление у «Динамо» на 89-й минуте — не ключевой эпизод. И всё же Кукуян сам разобрался и показал красную карточку за лишение явной возможности забить гол, молодец. Но на 54-й минуте не показал игроку «Динамо» жёлтую за грубую игру», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.