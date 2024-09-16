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Арбитр Федотов оценил судейство в матче «Спартака» с махачкалинским «Динамо»

Арбитр Федотов оценил судейство в матче «Спартака» с махачкалинским «Динамо»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал работу арбитра Павла Кукуяна в матче Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и махачкалинским «Динамо», отметив ключевые моменты встречи. Игра закончилась ничейным результатом. Итоговый счёт — 1:1.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Угальде – 20'     1:1 Литвинов – 36'    
Удаления: Мрезиг – 90' / нет

«Очень сложная игра для Кукуяна. Видно, что он волновался: сначала дал побороться, потом начал успокаивать и давать жёлтые. Удаление у «Динамо» на 89-й минуте — не ключевой эпизод. И всё же Кукуян сам разобрался и показал красную карточку за лишение явной возможности забить гол, молодец. Но на 54-й минуте не показал игроку «Динамо» жёлтую за грубую игру», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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