Андрей Лунёв: как сборная МФЛ может сыграть со сборной России? Это бред

Голкипер московского «Динамо» и сборной России Андрей Лунёв раскритиковал медиафутбол.

— Дюков сказал, что матч сборной России против сборной Медиалиги возможен. Что думаете об этом?

— Это невозможно, это бред, а бред не должен быть наяву. Чьи-то бредовые выдумки, но они не должны быть наяву. Как сборная МФЛ может сыграть со сборной России?

— Эта игра вызвала бы интерес, особенно во время отстранения сборной России.

— У кого это вызывало бы интерес?

— У зрителей.

— Каких? Школьников?

— А это разве не аудитория?

— Это здорово, но это ненормально просто. Какая цель сейчас у медиафутбола? Пять лет назад, когда это только начиналось, было ещё окей, можно было понять. А сейчас какая цель?

— Футболисты играют в футбол в командах, где есть медийные представители. И за ними следят.

— У меня вопрос: почему людям, у которых есть большие средства, не заявиться в профессиональный футбол?

— Им это не особо интересно, они хотят жить в Медиалиге.

— Мне Медиалига не особо интересна. Им нужно заявляться в профессиональную лигу и двигаться по иерархии: Вторая Лига, Первая лига и так далее. В медиафутбол идут игроки, которые уже закончили или не заиграли. Во Второй лиге есть команды, которые борются за высокие места и те, которые варятся просто там. Но игроки идут в медийную лигу — по простому пути, — приводит слова Лунёва «РБ Спорт».

Напомним, Лунёв пополнил «Динамо» этим летом. В составе московского клуба он конкурирует с Игорем Лещуком за место в основе. Прошлым клубом российского голкипера был «Карабах».