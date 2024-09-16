Игорь Федотов: как пенальти «Рубину» легковесный, если в центре поля за такое жёлтые дают?

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил работу судьи Владислава Безбородова в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и «Крыльями Советов», который завершился победой гостей (2:0).

«Хорошая работа Безбородова. Единственный эпизод — назначение 11-метрового удара в ворота «Рубина». Защитник применил руки, попал пальцами по лицу и потом — предплечьем по горлу. Горло — опасная зона. Безбородов находился в правильной позиции, самостоятельно назначил пенальти и показал жёлтую карточку за грубую игру. Некоторые считают, что это легковесный 11-метровый. Но как легковесный, если в центре поля за такое жёлтые показывают?» — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.