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Игорь Федотов: как пенальти «Рубину» легковесный, если в центре поля за такое жёлтые дают?

Игорь Федотов: как пенальти «Рубину» легковесный, если в центре поля за такое жёлтые дают?
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил работу судьи Владислава Безбородова в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и «Крыльями Советов», который завершился победой гостей (2:0).

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2024, пятница. 20:15 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 2
Крылья Советов
Самара
0:1 Гарре – 37'     0:2 Олейников – 42'    

«Хорошая работа Безбородова. Единственный эпизод — назначение 11-метрового удара в ворота «Рубина». Защитник применил руки, попал пальцами по лицу и потом — предплечьем по горлу. Горло — опасная зона. Безбородов находился в правильной позиции, самостоятельно назначил пенальти и показал жёлтую карточку за грубую игру. Некоторые считают, что это легковесный 11-метровый. Но как легковесный, если в центре поля за такое жёлтые показывают?» — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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