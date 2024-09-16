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«Удинезе» вырвал победу в матче 4-го тура Серии А с «Пармой», отыгравшись с 0:2

«Удинезе» вырвал победу в матче 4-го тура Серии А с «Пармой», отыгравшись с 0:2
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Сегодня, 16 сентября, состоялся матч 4-го тура чемпионата Италии, в котором встречались «Парма» и «Удинезе». Команды играли на стадионе «Эннио Тардини» в Парме. Встреча завершилась волевой победой гостей — 3:2.

Италия — Серия А . 4-й тур
16 сентября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Парма
Парма
Окончен
2 : 3
Удинезе
Удине
1:0 Дель Прато – 2'     2:0 Бонни – 43'     2:1 Лукка – 49'     2:2 Товен – 68'     2:3 Товен – 77'    
Удаления: Кейта – 73' / нет

На второй минуте счёт открыл защитник «Пармы» Энрико Дель Прато. На 43-й минуте преимущество увеличил нападающий хозяев Анж-Йоан Бонни. На 49-й минуте игрок «Удинезе» Лоренцо Лукка сократил отставание. На 69-й минуте счёт сравнял нападающий Флорьян Товен. На 77-й минуте Флорьян Товен оформил дубль и установил окончательный счёт встречи — 3:2.

На данный момент «Удинезе» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда набрала 10 очков за четыре матча. «Парма» заработала четыре очка и находится на 12-м месте.

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