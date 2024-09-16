«Балтика» на выезде проиграла «Торпедо» в матче 10-го тура Первой лиги

16 сентября в матче 10-го тура Первой лиги московское «Торпедо» сыграло с «Балтикой» на стадионе «Арена Химки». Встреча началась в 19:30 мск. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу московского клуба.

На 44-й минуте Равиль Нетфуллин реализовал пенальти и открыл счёт в матче. На 53-й минуте калининградская команда усилиями Виталия Лисаковича восстановила равновесие на табло. Максим Максимов на 63-й минуте снова позволил «Торпедо» повести в счёте. И на сей раз гости уже не отыгрались.

На данный момент московский клуб заработал 20 очков. Торпедовцы занимают второе место в турнирной таблице Первой лиги. Калининградская «Балтика» пребывает на четвёртом месте. Она заработала 16 очков.