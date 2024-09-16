Вратарь «Динамо» Мх Волк: рады, что Пальцев хорошо проявил себя в сборной России

Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк высказался о своём одноклубнике Валентине Пальцеве, который дебютировал за сборную России.

«Конечно, переживали не только за Пальцева во Вьетнаме, но и за всех ребят. Все там друзья и знакомые. Самое главное, что все вернулись домой и всё хорошо. Очень рады и поздравили Валентина, что он дебютировал за сборную и достаточно хорошо себя проявил», — сказал Волк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, сборная России провела товарищеский матч с Вьетнамом, который состоялся 5 сентября. Команды играли на стадионе «Ми Динь» в городе Ханой (Вьетнам). Встреча закончилась разгромной победой российской национальной команды со счётом 3:0. Игра с Таиландом, запланированная на 7 сентября, была отменена из-за тайфуна.