Арбитр Федотов: не понимаю, почему всем не понравился судья матча ЦСКА — «Зенит»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал судейство Алексея Сухого в матче Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Зенитом», выразив своё удивление по поводу критики в его адрес. Гости одержали минимальную победу — 1:0.

«Не понимаю, почему всем не понравился Сухой. Только любителям ЦСКА он и не понравился, наверное. По мне, очень сложная игра и абсолютно нормальное судейство. Никаких ошибок, кроме одной, где надо было показывать Дивееву жёлтую. На 80-й минуте произошла конфронтация, а тот прибежал, толкал игрока и провоцировал», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

«Зенит» набрал 20 очков в восьми матчах и лидирует в чемпионате РПЛ. ЦСКА с 13 очками находится в текущей таблице на шестом месте.