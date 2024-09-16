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Арбитр Федотов: не понимаю, почему всем не понравился судья матча ЦСКА — «Зенит»

Арбитр Федотов: не понимаю, почему всем не понравился судья матча ЦСКА — «Зенит»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал судейство Алексея Сухого в матче Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Зенитом», выразив своё удивление по поводу критики в его адрес. Гости одержали минимальную победу — 1:0.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 43'    

«Не понимаю, почему всем не понравился Сухой. Только любителям ЦСКА он и не понравился, наверное. По мне, очень сложная игра и абсолютно нормальное судейство. Никаких ошибок, кроме одной, где надо было показывать Дивееву жёлтую. На 80-й минуте произошла конфронтация, а тот прибежал, толкал игрока и провоцировал», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

«Зенит» набрал 20 очков в восьми матчах и лидирует в чемпионате РПЛ. ЦСКА с 13 очками находится в текущей таблице на шестом месте.

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