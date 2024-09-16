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Арбитр Федотов: момент с пенальти «Локомотива» — простой. Не знаю, почему судья не увидел

Арбитр Федотов: момент с пенальти «Локомотива» — простой. Не знаю, почему судья не увидел
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод с назначением пенальти в матче между «Локомотивом» и «Оренбургом», отметив работу арбитра Егора Егорова и его взаимодействие с системой VAR. Игра закончилась со счётом 4:2 в пользу железнодорожников.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 4
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 16'     1:1 Сахархизан – 36'     1:2 Батраков – 39'     2:2 Сахархизан – 61'     2:3 Ньямси – 86'     2:4 Сарвели – 90+6'    

«Момент с пенальти — простой. Не знаю, почему Егоров его не увидел. Рука игрока «Оренбурга» была выставлена в сторону и открыта для арбитра. VAR вмешался, Егоров почему-то долго смотрел. Но ладно, он ещё молодой, хочет найти момент, где он был прав и его зря позвали. Такое бывает, ничего страшного. Главное, что в итоге принял правильное решение», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

После 8-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Локомотив» имеет в своём активе 18 очков. Подопечные Михаила Галактионова располагаются на третьей строчке турнирной таблицы. «Оренбург», в свою очередь, с шестью очками идёт 13-м.

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