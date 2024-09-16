Арбитр Федотов: момент с пенальти «Локомотива» — простой. Не знаю, почему судья не увидел

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод с назначением пенальти в матче между «Локомотивом» и «Оренбургом», отметив работу арбитра Егора Егорова и его взаимодействие с системой VAR. Игра закончилась со счётом 4:2 в пользу железнодорожников.

«Момент с пенальти — простой. Не знаю, почему Егоров его не увидел. Рука игрока «Оренбурга» была выставлена в сторону и открыта для арбитра. VAR вмешался, Егоров почему-то долго смотрел. Но ладно, он ещё молодой, хочет найти момент, где он был прав и его зря позвали. Такое бывает, ничего страшного. Главное, что в итоге принял правильное решение», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

После 8-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Локомотив» имеет в своём активе 18 очков. Подопечные Михаила Галактионова располагаются на третьей строчке турнирной таблицы. «Оренбург», в свою очередь, с шестью очками идёт 13-м.