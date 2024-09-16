Результаты матчей 10-го тура Первой лиги сезона-2024/2025

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Завершился 10-й тур Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию полные результаты указанного тура.

14 сентября, суббота:

17:00 мск. «Алания» — «КАМАЗ» — 0:2;

18:00 мск. «Черноморец» — «Енисей» — 2:1;

19:00 мск. «Сочи» — «Ротор» — 0:0.

15 сентября, воскресенье:

12:00 мск. «Уфа» — «Родина» — 2:0;

15:00 мск. «Тюмень» — «Сокол» — 0:1;

15:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик» — 2:0;

18:00 мск. «Чайка» — «Шинник» — 2:2.

16 сентября, понедельник:

17:00 мск. «Арсенал» Тула — «Урал» — 1:0;

19:30 мск. «Торпедо» Москва — «Балтика» — 2:1.

Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает тульский «Арсенал», который набрал 22 очка в 10 встречах. На второй строчке расположилось «Торпедо», заработавшее 20 очков. Замыкает тройку лидеров «Урал», набравший 18 очков.