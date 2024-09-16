Арбитр Федотов: Казарцев ошибся с пенальти в ворота «Краснодара». Не знаю, что он увидел

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов раскритиковал решение Василия Казарцева назначить пенальти в ворота «Краснодара» в матче Российской Премьер-Лиги с «Ростовом», обратив внимание на ошибки арбитра. Игра закончилась победой «быков» со счётом 2:0.

«Казарцев ошибочно назначил 11-метровый в ворота «Краснодара» за игру рукой. Не знаю, что он там увидел. Но Левников позвал его к монитору, и тот исправил решение. Только формулировка у Казарцева странная — ненаказуемая игра рукой. Такого не бывает.

Также Казарцев не зафиксировал фол и не дал жёлтую игроку «Краснодара» за срыв перспективной атаки. В мяч не сыграл, а по ноге попал. Надо было не продолжать игру, а останавливать и наказывать», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

После 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице. Команда набрала 18 очков. «Ростов» находится на седьмой строчке, заработав 11 очков.