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Арбитр Федотов: Казарцев ошибся с пенальти в ворота «Краснодара». Не знаю, что он увидел

Арбитр Федотов: Казарцев ошибся с пенальти в ворота «Краснодара». Не знаю, что он увидел
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов раскритиковал решение Василия Казарцева назначить пенальти в ворота «Краснодара» в матче Российской Премьер-Лиги с «Ростовом», обратив внимание на ошибки арбитра. Игра закончилась победой «быков» со счётом 2:0.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Сперцян – 16'     2:0 Сперцян – 76'    

«Казарцев ошибочно назначил 11-метровый в ворота «Краснодара» за игру рукой. Не знаю, что он там увидел. Но Левников позвал его к монитору, и тот исправил решение. Только формулировка у Казарцева странная — ненаказуемая игра рукой. Такого не бывает.

Также Казарцев не зафиксировал фол и не дал жёлтую игроку «Краснодара» за срыв перспективной атаки. В мяч не сыграл, а по ноге попал. Надо было не продолжать игру, а останавливать и наказывать», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

После 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице. Команда набрала 18 очков. «Ростов» находится на седьмой строчке, заработав 11 очков.

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