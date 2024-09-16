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Винисиус получил приз лучшему игроку ЛЧ-2023/2024

Винисиус получил приз лучшему игроку ЛЧ-2023/2024
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Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор получил приз лучшему игроку прошлого сезона Лиги чемпионов. Соответствующую фотографию футболист опубликовал в социальных сетях.

Фото: Скрин страницы Винисиуса в социальной сети

«Упорный труд и характер приведут тебя к вершинам. Спасибо всем моим партнёрам за это.

Спасибо вам за всё. Мы продолжим стремиться к большему!» – подписал фото Винисиус.

По итогам минувшего сезона мадридский клуб стал победителем Лиги чемпионов УЕФА. Винисиус провёл 10 матчей, в которых забил шесть голов и сделал четыре ассиста.

В минувшем сезоне Винисиус принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 24 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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