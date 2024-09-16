«Даст фору многим из нынешней обоймы». Игорь Федотов назвал перспективного судью в РПЛ

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов отметил положительные стороны судейства Егора Егорова в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и «Локомотивом». Игра закончилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

«Сложная игра досталась Егорову. В целом понравился: управление, передвижение — всё есть. Егоров ещё молод, и у него хорошая перспектива — даст фору многим арбитрам из нынешней обоймы. Но на 26-й минуте не дал игроку «Локо» жёлтую за срыв перспективной атаки. Возможно, посчитал, что рано наказывать. Но всё же стоило это сделать. Накал игры мог сильно повыситься. Правильно показал жёлтую Прохину в пограничном моменте. Спасло, что большой скорости не было. Попадание в икроножную, и нога ушла вскользь — это и спасло. Молодец, разобрался», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

«Локомотив» имеет в своём активе 18 очков. Подопечные Михаила Галактионова располагаются на третьей строчке турнирной таблицы. «Оренбург», в свою очередь, с шестью очками идёт 13-м.