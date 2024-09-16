Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Даст фору многим из нынешней обоймы». Игорь Федотов назвал перспективного судью в РПЛ

«Даст фору многим из нынешней обоймы». Игорь Федотов назвал перспективного судью в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов отметил положительные стороны судейства Егора Егорова в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и «Локомотивом». Игра закончилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 4
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 16'     1:1 Сахархизан – 36'     1:2 Батраков – 39'     2:2 Сахархизан – 61'     2:3 Ньямси – 86'     2:4 Сарвели – 90+6'    

«Сложная игра досталась Егорову. В целом понравился: управление, передвижение — всё есть. Егоров ещё молод, и у него хорошая перспектива — даст фору многим арбитрам из нынешней обоймы. Но на 26-й минуте не дал игроку «Локо» жёлтую за срыв перспективной атаки. Возможно, посчитал, что рано наказывать. Но всё же стоило это сделать. Накал игры мог сильно повыситься. Правильно показал жёлтую Прохину в пограничном моменте. Спасло, что большой скорости не было. Попадание в икроножную, и нога ушла вскользь — это и спасло. Молодец, разобрался», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

«Локомотив» имеет в своём активе 18 очков. Подопечные Михаила Галактионова располагаются на третьей строчке турнирной таблицы. «Оренбург», в свою очередь, с шестью очками идёт 13-м.

Материалы по теме
«Арбитр не понравился только любителям ЦСКА». Разбор судейства в 8-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Арбитр не понравился только любителям ЦСКА». Разбор судейства в 8-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android