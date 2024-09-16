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Арбитр Федотов: в ворота «Акрона» в матче с «Химками» следовало назначить пенальти

Арбитр Федотов: в ворота «Акрона» в матче с «Химками» следовало назначить пенальти
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал эпизод с неназначением пенальти в матче между «Акроном» и «Химками», отметив сложность ситуации для арбитра Сергея Цыганка. «Акрон» одержал уверенную победу со счётом 3:0.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
3 : 0
Химки
Химки
1:0 Бакаев – 38'     2:0 Лончар – 44'     3:0 Хубулов – 90+1'    

«На 25-й минуте Цыганок не назначил 11-метровый в ворота «Акрона». Момент для него сложный и закрытый. Обзор перекрыли сразу три игрока, плюс ещё двое боролись. У футболиста «Акрона» рука была отставлена в сторону. Всё, этого достаточно. И неважно, близкое там расстояние или нет. Это VAR-вмешательство, и надо было назначать 11-метровый. И всё же эпизод сложный, а позиция не позволяла принять правильное решение, поэтому оценка не снижается», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

После 8-го тура «Акрона» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» располагаются на 14-й строчке.

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