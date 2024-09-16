Мбаппе получил приз лучшему бомбардиру ЛЧ-2023/2024

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе получил приз лучшему бомбардиру прошлого сезона Лиги чемпионов. Соответствующую фотографию футболист опубликовал в социальных сетях.

Фото: Скрин страницы Килиана Мбаппе в соцсети

Новые одноклубники Мбаппе успели отреагировать на пост француза в комментариях:

Фото: Скрин страницы Килиана Мбаппе в соцсети

Отметим, что в прошлом сезоне Лиги чемпионов Мбаппе выступал за «ПСЖ». Вместе с клубом из Парижа он дошёл до полуфинала, в то время как мадридцы стали победителями турнира. Мбаппе же записал на свой счёт восемь забитых голов (столько только у форварда «Баварии» Гарри Кейна).

В минувшем сезоне Килиан Мбаппе сыграл за «ПСЖ» 48 матчей, забил 44 мяча и отдал 10 голевых передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость французского форварда в € 180 млн. Летом текущего года форвард перешёл в мадридский «Реал» на правах свободного агента.