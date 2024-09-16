Арбитр Федотов оценил судейство Любимова после семи туров без назначений

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о работе арбитра Артёма Любимова, который вернулся к судейству в Российской Премьер-Лиге после перерыва, оценивая его действия в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги между «Факелом» и «Пари НН». Матч закончился со счётом 0:0.

«Семь туров не судил Любимов, на восьмой назначили. Нормально отработал, учитывая паузу. Показал жёлтую Каштанову за выпрашивание ближе к концу матча. Рабочая схема, вовремя. Тут тонкая грань: если дашь карточку в первом тайме, у тебя будут проблемы. Вторую за такое не покажешь, и тебя просто могут сделать клоуном. Любимов всё сделал правильно.

Видно, что Любимов долго не работал. Дёргался немного, ассистенты помогали. Главное, что не было сложных эпизодов, связанных с пенальти и удалениями. Возможно, его назначат на следующий тур», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

«Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала пять очков. «Пари НН» заработал семь очков и располагается на 12-й строчке.