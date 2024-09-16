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Дмитрий Кузнецов: слова Лунёва про медиафутбол? Пусть остаётся неудачником до конца жизни

Дмитрий Кузнецов: слова Лунёва про медиафутбол? Пусть остаётся неудачником до конца жизни
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Главный тренер медийной футбольной команды 2DROTS Дмитрий Кузнецов ответил голкиперу московского «Динамо» Андрею Лунёву. Ранее вратарь сборной России и бело-голубых всерьёз раскритиковал медиафутбол.

«Слова Лунёва? Он боится, что медиакоманды обыграют его и забьют ему. Он боится этого, если так говорит. Он не задумывается, что много зрителей приходит на МФЛ, а на них никто не ходит? Людям неинтересен профессиональный футбол! В частности Лунёв никому не интересен. Чем он интересен-то? Играл в Германии? У кого он там выигрывал? Пусть задумается, что такое Медиалига и зачем говорить про МФЛ плохие вещи.

Он говорит, что в Медиалигу идут футболисты, которые не заиграли? А я тренирую в Медиалиге, потому не могу тренировать в профессиональном, получается? Ну, что могу сказать — пусть остаётся неудачником до конца жизни.

Он что-нибудь выиграл? С «Зенитом»? Он там стоял, что ли? Пусть прочитает про меня. Прежде чем гадости говорить про других, пусть про себя подумает», — приводит слова Кузнецова «РБ Спорт».

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