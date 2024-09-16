«Планы играть в Европе остаются». Даниил Уткин — о несостоявшемся переходе в «Хатайспор»

Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин, выступающий на правах аренды в грозненском «Ахмате», объяснил, почему его переход в турецкий «Хатайспор» не состоялся, и поделился мыслями о своём будущем в европейском футболе.

«Почему я не перешёл в «Хатайспор»? Сложились так обстоятельства. Смысл это мусолить? Это никак не связано с политикой. Мы не смогли договориться о личных условиях.

Планы играть в Европе у меня остаются, но всё может сложиться или не сложиться — узнаем в будущем», — приводит слова Уткина «РБ Спорт».

Напомним, Даниил Уткин перешёл в «Ахмат» из «Ростова» на правах аренды до конца сезона. Хавбек выступал за грозненский клуб в сезоне-2021/2022, забив девять голов в 28 матчах РПЛ. В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник сыграл семь матчей во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами.