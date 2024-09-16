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Кафанов: Помазун — хороший и готовый вратарь для команд с любыми задачами

Кафанов: Помазун — хороший и готовый вратарь для команд с любыми задачами
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о 28-летнем голкипере ЦСКА Илье Помазуне.

«Насколько знаю, в ЦСКА перед самым началом чемпионата решили не оставлять его, когда все клубы укомплектовали эту позицию. Думаю, что в крайнем случае к зимнему перерыву Илья найдёт себе клуб. Помазун – хороший и готовый вратарь для команд с любыми задачами», – приводит слова Кафанова Metaratings.

Напомним, 27-летний вратарь выступал за «Урал» на правах аренды с августа 2020 года по февраль 2021 года и с июля 2021 года по текущий момент. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

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