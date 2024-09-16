«Первый гол — моя ошибка». Андрей Лунёв — о пропущенных мячах в матче с «Ахматом»
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Голкипер московского «Динамо» и сборной России Андрей Лунёв прокомментировал свои ошибки в матче 8-го тура РПЛ с грозненским «Ахматом», рассказав о моментах, которые привели к пропущенным голам. Хозяева одержали победу со счётом 4:2.
МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Карраскаль – 43' 2:0 Тюкавин – 48' 2:1 Луна Диале – 54' 2:2 Садулаев – 64' 3:2 Макаров – 90+3' 4:2 Гагнидзе – 90+9'
«Мог быть ключевым эпизод с первым нашим пропущенным голом. Не будь его, была бы другая ситуация в матче. Во второй тайм мы вошли весело. Когда Карраскаль эту передачу выпилил (чужому игроку, который был близок к тому, чтобы забить гол. — Прим. «Чемпионата»). Бывает… Первый гол — моя ошибка. Второй — «Ахмат» неплохо разыграл. В чём была ошибка? Оценка ситуации должна была быть другой — надо было опуститься на линию ворот», — приводит слова Лунёва «РБ Спорт».
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