«Первый гол — моя ошибка». Андрей Лунёв — о пропущенных мячах в матче с «Ахматом»

Голкипер московского «Динамо» и сборной России Андрей Лунёв прокомментировал свои ошибки в матче 8-го тура РПЛ с грозненским «Ахматом», рассказав о моментах, которые привели к пропущенным голам. Хозяева одержали победу со счётом 4:2.

«Мог быть ключевым эпизод с первым нашим пропущенным голом. Не будь его, была бы другая ситуация в матче. Во второй тайм мы вошли весело. Когда Карраскаль эту передачу выпилил (чужому игроку, который был близок к тому, чтобы забить гол. — Прим. «Чемпионата»). Бывает… Первый гол — моя ошибка. Второй — «Ахмат» неплохо разыграл. В чём была ошибка? Оценка ситуации должна была быть другой — надо было опуститься на линию ворот», — приводит слова Лунёва «РБ Спорт».