Агент Алексея Батракова объяснил результативность игрока в этом сезоне

Футбольный агент Вадим Шпинёв высказался об игре своего клиента, полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова.

«Прогресс Батракова? Тут всё просто, Лёшку все знают в клубе. Он всегда был футбольной светлой головой. Технически оснащённый молодой человек. В какой-то момент не хватало антропометрии, он всегда был такой, небольшой по габаритам. Батраков сейчас адаптировался и слушает тренера. Главное – работать дальше. Дай бог, чтобы и дальше получалось. Тренер доверяет и видит его игру – это радует. Мы говорим про сегодняшний день, где у него всё в порядке. Лёша сам себе даёт оценку, что надо дальше работать», – приводит слова Шпинёва Metaratings.

В этом сезоне Батраков принял участие в восьми матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил пять мячей и оформил пять результативных передач.