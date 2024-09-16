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Андрей Канчельскис: наше судейство — это бред

Андрей Канчельскис: наше судейство — это бред
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Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис оценил игру «Локомотива» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги, а также высказался об уровне судейства в лиге.

«Хорошо, что «Локомотив» справился с потерей лидеров. Молодые игроки в «Локомотиве» как раз использовали свой шанс на 100%. В них верят, а они выходят и показывают свой футбол. Так что потеря лидеров не ощущается. Жаль, что их «зарезали» в матче с «Краснодаром». Но у нас так развивается футбол.

Скоро в России на поле судей будет больше, чем футболистов. И то они не будут принимать правильное решение. У нас семь арбитров смотрят в мониторы и не могут принять правильное решение. Это же просто безобразие. Чему их там учат? Кого они высматривают на этом VAR? Наше судейство – это бред», – приводит слова Канчельскиса Metaratings.

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