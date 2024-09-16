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Журналист L'Equipe оценил шансы Сафонова на участие в матче «ПСЖ» с «Жироной»

Журналист L'Equipe оценил шансы Сафонова на участие в матче «ПСЖ» с «Жироной»
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Журналист L'Equipe Жан-Филип Леклер поделился мнением о возможном дебюте российского вратаря Матвея Сафонова в составе «ПСЖ» и оценил его шансы на участие в предстоящем матче с «Жироной», который состоится в среду, 18 сентября. Основной голкипер французского гранда Джанлуиджи Доннарумма получил травму.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2024, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Жирона
Жирона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Луис Энрике пока что не давал официальной информации по вратарю. Мы не уверены, что Сафонов сыграет с «Жироной», но он фаворит. Если Матвей сыграет – это будет очень хорошая проверка. Болельщики «ПСЖ» испытывают к нему большой интерес. Тенас – олимпийский чемпион в составе сборной Испании, но он пропустил глупый гол в финале с Францией», – приводит слова Леклера Metaratings.

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