Журналист L'Equipe оценил шансы Сафонова на участие в матче «ПСЖ» с «Жироной»

Журналист L'Equipe Жан-Филип Леклер поделился мнением о возможном дебюте российского вратаря Матвея Сафонова в составе «ПСЖ» и оценил его шансы на участие в предстоящем матче с «Жироной», который состоится в среду, 18 сентября. Основной голкипер французского гранда Джанлуиджи Доннарумма получил травму.

«Луис Энрике пока что не давал официальной информации по вратарю. Мы не уверены, что Сафонов сыграет с «Жироной», но он фаворит. Если Матвей сыграет – это будет очень хорошая проверка. Болельщики «ПСЖ» испытывают к нему большой интерес. Тенас – олимпийский чемпион в составе сборной Испании, но он пропустил глупый гол в финале с Францией», – приводит слова Леклера Metaratings.