«Лацио» победил «Верону» в матче 4-го тура Серии А
Поделиться
Завершился матч 4-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Лацио» и «Верона». Игра прошла на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра выступил Лука Цуфферли. «Лацио» одержал победу со счётом 2:1.
Италия — Серия А . 4-й тур
16 сентября 2024, понедельник. 21:45 МСК
Лацио
Рим
Окончен
2 : 1
Верона
Верона
1:0 Диа – 5' 1:1 Тенгстедт – 7' 2:1 Кастельянос – 20'
На пятой минуте счёт в матче открыл нападающий «Лацио» Булайе Диа. Затем отличился игрок «Вероны» Каспер Тенгстедт. Нападающий Валентин Кастельянос вновь вывел хозяев вперёд, установив окончательный счёт во встрече — 2:1.
«Лацио» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда набрала семь очков. «Верона» находится на седьмой строчке, заработав шесть очков. В следующем туре «Лацио» встретится с «Фиорентиной» (22 сентября), а «Верона» — с «Торино» (20 сентября).
Комментарии
- 17 сентября 2024
-
00:24
-
00:22
-
00:14
-
00:03
- 16 сентября 2024
-
23:59
-
23:56
-
23:44
-
23:40
-
23:39
-
23:34
-
23:18
-
23:15
-
23:14
-
23:05
-
22:55
-
22:53
-
22:50
-
22:40
-
22:38
-
22:16
-
22:15
-
22:01
-
21:55
-
21:47
-
21:40
-
21:35
-
21:27
-
21:25
-
21:20
-
21:13
-
20:49
-
20:32
-
20:26
-
20:20
-
20:18