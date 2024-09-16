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«Лацио» победил «Верону» в матче 4-го тура Серии А

«Лацио» победил «Верону» в матче 4-го тура Серии А
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Завершился матч 4-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Лацио» и «Верона». Игра прошла на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра выступил Лука Цуфферли. «Лацио» одержал победу со счётом 2:1.

Италия — Серия А . 4-й тур
16 сентября 2024, понедельник. 21:45 МСК
Лацио
Рим
Окончен
2 : 1
Верона
Верона
1:0 Диа – 5'     1:1 Тенгстедт – 7'     2:1 Кастельянос – 20'    

На пятой минуте счёт в матче открыл нападающий «Лацио» Булайе Диа. Затем отличился игрок «Вероны» Каспер Тенгстедт. Нападающий Валентин Кастельянос вновь вывел хозяев вперёд, установив окончательный счёт во встрече — 2:1.

«Лацио» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда набрала семь очков. «Верона» находится на седьмой строчке, заработав шесть очков. В следующем туре «Лацио» встретится с «Фиорентиной» (22 сентября), а «Верона» — с «Торино» (20 сентября).

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