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«Райо Вальекано» одержал волевую победу над «Осасуной» в домашнем матче 5-го тура Примеры

«Райо Вальекано» одержал волевую победу над «Осасуной» в домашнем матче 5-го тура Примеры
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Завершился матч 5-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Райо Вальекано» и «Осасуна». Игра прошла на стадионе «Вальекас» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступил Альваро Гранель. Хозяева одержали победу со счётом 3:1.

Испания — Примера . 5-й тур
16 сентября 2024, понедельник. 22:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
3 : 1
Осасуна
Памплона
0:1 Рауль – 27'     1:1 Мумин – 50'     2:1 Рациу – 66'     3:1 Лопес – 90+5'    

На 27-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Осасуны» Рауль. Затем отличился защитник «Райо Вальекано» Абдул Мумин. Игрок Андрей Рациу вывел хозяев вперёд, забив на 73-й минуте. На 90+5-й минуте гол забил Унай Лопес, установив окончательный счёт встречи — 3:1.

«Райо Вальекано» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала семь очков. «Осасуна» находится на 11-й строчке, заработав также семь очков

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