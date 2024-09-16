«Райо Вальекано» одержал волевую победу над «Осасуной» в домашнем матче 5-го тура Примеры

Завершился матч 5-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Райо Вальекано» и «Осасуна». Игра прошла на стадионе «Вальекас» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступил Альваро Гранель. Хозяева одержали победу со счётом 3:1.

На 27-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Осасуны» Рауль. Затем отличился защитник «Райо Вальекано» Абдул Мумин. Игрок Андрей Рациу вывел хозяев вперёд, забив на 73-й минуте. На 90+5-й минуте гол забил Унай Лопес, установив окончательный счёт встречи — 3:1.

«Райо Вальекано» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала семь очков. «Осасуна» находится на 11-й строчке, заработав также семь очков