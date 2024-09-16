Стоцкий: состав «Балтики» может решать поставленную задачу с возвращением в РПЛ

Бывший защитник «Балтики» Дмитрий Стоцкий оценил игру калининградцев в текущем сезоне Первой лиги.

«Конечно, хочется, чтобы команда шла на первом или втором месте и претендовала на прямой выход в РПЛ. Сильно ли потеряла «Балтика» после ухода иностранцев? Всё равно у них хороший состав для Первой лиги. Этот состав может решать поставленную задачу с возвращением», – приводит слова Стоцкого Metaratings.

16 сентября в матче 10-го тура Первой лиги московское «Торпедо» сыграло с «Балтикой» на стадионе «Арена Химки». Встреча началась в 19:30 мск. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу московского клуба. На данный момент московский клуб заработал 20 очков. Торпедовцы занимают второе место в турнирной таблице Первой лиги. Калининградская «Балтика» пребывает на четвёртом месте. Она заработала 16 очков.