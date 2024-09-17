Гафин: Каманцев как будто бы находится на тропе конфронтации с клубами

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о ситуации с судейством в РПЛ.

— Вы не участвовали во встрече клубов РПЛ с представителями топ-менеджмента судейства. Но информацией обладаете. Ваше мнение о полезности мероприятия и его итогах?

— От «Динамо» участвовал гендиректор Павел Пивоваров. Материалы, ответы и перспективы мало кого удовлетворили. И теперь это задача РПЛ — консолидировать позицию клубов и в официальном порядке донести её до тех, кто отвечает за работу судейского корпуса.

Но я хотел бы сказать не только по поводу встречи, но и о ряде высказываний на судейскую тему — в частности, про интервью председателя судейского комитета и ЭСК при президенте РФС Павла Каманцева. У меня есть ощущение, что Павел Юрьевич как будто бы находится на тропе конфронтации с клубами, как будто бы принимает участие в неком корпоративном конфликте. С удивлением читаю в разных материалах его слова о том, что клубы не дают столько денег, сколько судьи хотят, что клубы почему-то позволяют себе давать оценки судейству и что клубы смеют желать получать избыточно много информации от беспрецедентно открытого судейского комитета. Для меня это странно, — приводит слова Гафина «РБ Спорт».