Чемпионат Италии по футболу: результаты матчей 4-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 16 сентября, матчем «Лацио» — «Верона» завершился 4-й тур чемпионата Италии по футболу сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Результаты матчей 4-го тура Серии А:

«Комо» — «Болонья» — 2:2;

«Эмполи» — «Ювентус» — 0:0;

«Милан» — «Венеция» — 4:0;

«Дженоа» — «Рома» — 1:1;

«Торино» — «Лечче» — 0:0;

«Аталанта» — «Фиорентина» — 3:2;

«Кальяри» — «Наполи» — 0:4;

«Монца» — «Интер» — 1:1;

«Парма» — «Удинезе» — 2:3;

«Лацио» — «Верона» — 2:1.

Турнирную таблицу чемпионата Италии после 4-го тура возглавляет «Удинезе», набравший 10 очков. Следом с девятью очками идёт «Наполи». В зоне вылета располагаются «Комо» и «Кальяри», имеющие в своём активе по два очка, а также «Венеция», которая набрала одно очко.