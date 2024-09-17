Тренер «Атланты»: Алексей Миранчук – прекрасный человек

Исполняющий обязанности главного тренера американской «Атланты Юнайтед» Роб Валентино поделился первыми впечатлениями от работы с новичком команды российским полузащитником Алексеем Миранчуком.

— Миранчук уже адаптировался на 100% к команде и к лиге?

— Сложно говорить в процентном соотношении. Он адаптируется очень быстро. Ему, конечно, нужно время. Но он уже близок к 100%. Однако могу сказать, что он прекрасный человек, здорово проявляет себя на поле. Уже появляется хорошее взаимодействие с партнёрами.

Постепенно подводим его. С «ЛА» он получил 30 минут. В прошлом матче вышел в старте. Он важный игрок для нас, поэтому надо делать всё постепенно. Если дать слишком много нагрузки и он получит травму, никому от этого лучше не станет. У нас сейчас график по три матча в неделю. Так что надо распределять нагрузку по-умному, — приводит слова Валентино Sport24.

«Атланта» объявила о переходе Миранчука 30 июля. Его контрактное соглашение с клубом из США рассчитано до 2027 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 10 млн.