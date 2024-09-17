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Чемпионат Испании по футболу: результаты матчей 5-го тура и турнирная таблица

Вчера, 16 сентября, матчем «Райо Вальекано» — «Осасуна» завершился 5-й тур чемпионата Испании по футболу сезона-2024/2025.

Результаты матчей 5-го тура Примеры:

«Бетис» — «Леганес» — 2:0;

«Мальорка» — «Вильярреал» — 1:2;

«Эспаньол» — «Алавес» — 3:2;

«Севилья» — «Хетафе» — 1:0;

«Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид — 0:2;

«Сельта» — «Вальядолид» — 3:1;

«Жирона» — «Барселона» – 1:4;

«Лас-Пальмас» — «Атлетик» Бильбао — 2:3;

«Атлетико» Мадрид — «Валенсия» — 3:0;

«Райо Вальекано» — «Осасуна» — 3:1.

Турнирную таблицу чемпионата Испании после 5-го тура возглавляет «Барселона», набравшая 15 очков. Следом с 11 очками идёт мадридский «Атлетико». В зоне вылета располагаются «Хетафе», «Лас-Пальмас» и «Валенсия».