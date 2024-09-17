«Никто не спрашивает игроков». Алисон выразил недовольство новым форматом Лиги чемпионов

Вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер выразил недовольство тем, что футболистов не слушают при обсуждении увеличения числа матчей и, соответственно, нагрузки на игроков.

«Иногда никто не спрашивает игроков, что они думают о добавлении матчей. Может быть, наше мнение не имеет значения, но всем известно, что мы думаем. Все уже устали от этого.

Мы понимаем, что люди хотят больше матчей, но разумным было бы, чтобы люди, которые отвечают за составление календаря, сели за стол и выслушали все стороны, включая игроков.

Если вы устали, вы не можете конкурировать на высоком уровне. Я хочу показать лучшее во всех матчах, в которых играю. В данный момент непохоже, что мы близки к решению этой проблемы как для футбола, так и для игроков», — приводит слова Бекера BBC.

Ранее тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, а также защитник «горожан» Мануэль Аканджи высказали недовольство новым форматом Лиги чемпионов, увеличившим число матчей на групповом этапе с шести до восьми. Для команд, не вошедших в топ-8, количество игр может возрасти до 10.