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Андрей Аршавин раскритиковал трансферную политику «Химок»

Андрей Аршавин раскритиковал трансферную политику «Химок»
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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин подверг критике подмосковные «Химки» за их трансферную политику.

«Со стороны логичнее выглядит трансферная политика «Акрона». А в «Химки» понабрали всего и сразу, действуют по логике «берём, дома разберёмся». При этом в команду пришли качественные игроки, Фаринья и Лукас Вера вообще не должны играть за «Химки», эти футболисты уровнем выше», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

15 сентября состоялся матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Акрон» и «Химки». Игра прошла на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Цыганок. «Акрон» одержал уверенную победу со счётом 3:0. После той игры в активе клуба из Тольятти стало восемь очков. Подопечные Заура Тедеева занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» после аналогичного количества игр заработали шесть очков и располагаются на 14-й строчке.

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