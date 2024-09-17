Андрей Аршавин раскритиковал трансферную политику «Химок»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин подверг критике подмосковные «Химки» за их трансферную политику.

«Со стороны логичнее выглядит трансферная политика «Акрона». А в «Химки» понабрали всего и сразу, действуют по логике «берём, дома разберёмся». При этом в команду пришли качественные игроки, Фаринья и Лукас Вера вообще не должны играть за «Химки», эти футболисты уровнем выше», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

15 сентября состоялся матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Акрон» и «Химки». Игра прошла на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Цыганок. «Акрон» одержал уверенную победу со счётом 3:0. После той игры в активе клуба из Тольятти стало восемь очков. Подопечные Заура Тедеева занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» после аналогичного количества игр заработали шесть очков и располагаются на 14-й строчке.